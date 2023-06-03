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新北納管未登工廠 複查逾8成提改善計畫

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北市轄內約2萬間工廠，其中約5400間為未登記工廠，新北市經發局去年依工廠管理輔導法輔導合法化，但申請的1829間工廠直到去年10月審計處查核時，仍有7成未提供輔導計畫。市府表示，經審計處要求改善，今年3月底複查已有超過8成未登工廠提出計畫。

審計部新北市審計處去年10月查核新北市境內未登工廠輔導計畫，今年3月底前未登工廠須提出工廠改善計畫期限，但去年10月審計處查核發現，新北市境內申請並獲同意納管計1320家尚未提出改善計畫，約占7成，至工廠管理輔導法規定提出工廠改善計畫期限僅餘7個月，要求經發局改善。

審計處表示，工廠管理輔導法規定低汙染未登工廠若經同意納管後，應於今年3月19日前提出工廠改善計畫，未依規定提出工廠改善計畫，依法可停止供電、供水、拆除。經追蹤後，至今年3月底止新北市未登記工廠經同意納管數增至3978家，其中3225家已提出工廠改善計畫，超過8成，未提出計畫的其餘業者將依規定裁處。

經發局表示，新北市共有3978家業者申請納管，符合資格為3287家、今年提送改善計畫已有3225家，比率達9成8以上。

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