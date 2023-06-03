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淡水沙崙海水浴場重開放？研議可行性
新北市淡水沙崙海水浴場因2012年發生海浪捲人4死意外，後來被公告為危險海域禁止進入，現已成廢墟。地方爭取做好安全配套重新開放，新北市府曾委託業者展開海象調查，5到9月屬於低度風險，地方希望市府能在水安會提案，考慮試辦重新開放，同時搭配水上救生協會協助，讓當地風華再現。市府回應，將提報水域安全協調會，研議開放沙崙海水浴場可行性。
淡水沙崙海水浴場早年人山人海，不過因水域不穩定，時傳溺斃案件，2012年發生意外後，2013年被公告為危險海域，目前只剩一片廢墟。市府計畫利用周邊停車場用地招商，打造噴水游泳池，但旁邊就是大海，市議員鄭宇恩批「本末倒置」。
鄭宇恩說，初步結果來看，5到9月屬低度危險，市府應將試辦可能性提水安會討論，再搭配水上救生協會夏天駐點，這樣對地方發展才有助益。淡水周邊交通、建設都陸續到位，淡海新市鎮也有越來越多居民，不希望各項發展都完成後，卻只能在當地看著一片荒煙蔓草。
新北市經發局表示，沙崙海域目前仍屬危險海域，依規定禁止水域遊憩活動，為評估海域開放可行性，市府每5年都會辦理海象調查一次，目前已將2021年冬季及2022年夏季海象調查結果提供給市府相關權責單位，後續將由水安會議研議沙崙海水浴場是否可開放。
消防局長李清安說，海象調查資料中顯示，該處仍有離岸流的可能性，會提案給水安會，研議開放可能性。
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