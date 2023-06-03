新北碳健檢中心6月15日成立 助產業轉型

台灣明年將收碳費，2026年歐盟開徵碳進口稅，新北市規畫6月15日成立碳健檢中心，規畫協助在地產業及早因應。業者擔憂國內外碳稅的價格難以負荷，希望市府提供協助。經發局表示，將協助業者向中央爭取補助，市府也投入1200萬元協助轉型。

面對減少碳排放等轉型，新北市傳統產業業者普遍缺乏設備。經發局表示，目前政府正規畫1公噸碳排收300元碳費，美國要55美金（約1684元），歐盟可能是台灣10倍，但全市跟歐盟貿易的業者卻超過700家，綠電的使用將逐漸被重視。

市議員黃淑君昨天質詢時說，碳交易市場逐漸受到重視，經發局要怎麼協助新北業者，未來在國內外市場展現競爭力，在綠能部分未來要如何改善？經發局長何怡明表示，碳健檢中心將於6月15日成立，提供產業界碳健檢諮詢服務，實體窗口、電話、電郵及LINE群組同步由專業人員提供諮詢及回饋，協助中小企業降低碳焦慮，將透過補助汰換節能設備等16種方式，協助產業轉型、爭取中央補助，市府會投入近1200萬元協助。

何怡明也說，近期中央通過「再生能源發展條例」修正案，未來新建物將「強制設太陽光電」，釋出更多再生能源潛能場域，並提及工業區要設置太陽能板，經發局也將持續鼓勵、補助業者成為示範場所。為解決用地不足的問題，新北也配合工業區立體化政策，推出容積獎勵高達50%，也可透過繳納回饋金或捐贈空間等方式取得20%容積獎勵。

「台灣才剛剛起步，所以需要使用強制手段。」何怡明說，國外減少碳排早已是趨勢，技術也相當成熟，台灣卻才剛地步，要大步趕上才能接軌。

關於綠電部分，黃淑君認為推動農電共生不可種電棄農，中南部已有相關狀況，市府要注意。農業局表示，新北目前在淡水忠寮社區規畫魚菜共生生態園區，並依電業法成立太陽綠電合作社，設置公民電廠，至今有7座，年均發電量8萬度電，節省夏季電力，售電收入也設立回饋金，供社區使用。