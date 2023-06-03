福德坑環保公園附近 變新垃園？

台北市福德坑環保復育公園附近道路，3年前開始疑遭非法集團傾倒垃圾，宛如私人掩埋場。議員徐弘庭指出，前市長柯文哲任內被偷倒5.2公噸，蔣萬安上任達11公噸，北市環保局無法阻止，花20多萬元委外清運，連裝設監視器都被偷走，質疑業者變本加厲「看不起蔣市府」。蔣萬安承諾一個月內抓到人。

徐弘庭前天在議會總質詢表示，居民一直陳情，要求市府在邊坡做圍籬阻擋偷倒垃圾，但柯市府不處理，殯葬處、大地處互踢皮球，2021年6月和去年3月，因垃圾堆太多，環保局兩度委託外面業者清運，各花了10幾萬元。環保局自己設移動式監視器要抓人，才裝一周就被偷走。

徐弘庭說，上山道路只有3條，也一定有監視器，載運垃圾偷倒的車子應該很大，要抓這批人沒有那麼難，市府公務員若真的有心，怎麼可能抓不到？不法業者挑戰公權力，甚至測試蔣市府底線，柯文哲任內兩年丟5.2公噸，今年4個月再丟11公噸，是可忍孰不可忍？

北市環保局稽查大隊指出，該處鄰公墓，地屬殯葬處和大地處，被丟棄的有垃圾包、廢棄木材等，已清除，環保局會加強清查，一旦查獲將依廢棄物清理法送辦。

「絕不能接受」蔣萬安說，會要求警察局把上山5支監視器設好，不容許公然挑戰公權力，並要求警察局、環保局等一個月內逮捕違法業者。

環保局長吳盛忠研判應該是外縣市清運業者越界到台北市來倒，會請環保警察偵辦；市警局長張榮興說，警方會拿出決心全力偵辦。