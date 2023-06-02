富德公墓附近邊坡被傾倒垃圾 北市：全力追查
富德公墓附近道路的邊坡3年來遭非法人士傾倒垃圾，北市環保局表示，已主動向警察局及相關單位調閱監視器，並聯合各單位稽查、提高巡查頻率，絕不寬貸。
富德公墓附近道路邊坡被指3年來被傾倒大批垃圾，北市環保局表示，該處位在山區且人煙罕至，為避免再次發生非法傾倒廢棄物破壞環境事件，已要求土地管理人加裝圍籬，並應掌握土地使用情形及善盡土地管理之責。
環保局指出，已主動向警察局及相關單位調閱監視錄影帶，並聯合環保署北區督察大隊、環保警察、環保稽查大隊及區清潔隊組成專案小組聯合稽查。
此外，環保局今年也已針對遭亂棄置區域增派人力、提高巡查頻率，並加強清理，以確保環境整潔。
環保局說明，依法違規收運廢棄物並任意棄置廢棄物，可處1年以上、5年以下有期徒刑，開罰新台幣1500萬元以下罰金；民眾若發現違法棄置廢棄物，可以主動向1999市民熱線檢舉，通報環保單位前往調查。
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