民進黨性騷案衍生職場霸凌 北市勞檢限1個月改善

民進黨頻爆出性騷擾事件，衍生職場霸凌。北市勞動局表示，已派員到民進黨部檢查，發現無職場暴力預防措施相關執行紀錄，違反職業安全衛生設施規則，限期1個月改善。

民進黨頻被爆出性騷擾事件，並被指控因而衍生出職場霸凌，性騷擾受害人在工作上遭言語羞辱及刁難等。台北市勞動局勞動檢查處指出，今天下午已前往民進黨部了解有無制定職場不法侵害預防計畫，或有無執行紀錄，以維護勞工權益。

勞檢處表示，經查發現黨部無職場暴力預防措施相關執行紀錄，違反職業安全衛生設施規則第324條之3第1項規定，依法通知限期1個月改善。

至於相關案件的申訴，勞檢處指出，接獲民眾申訴疑似職場暴力的案件量，由民國110年的68件驟增至111年的317件，統計111年開罰的事業單位共計6家次，共罰鍰新台幣25萬元。

勞檢處指出，依據職業安全衛生法第6條第2項第3款規定雇主應採取「預防性」危害辨識、評估、建構行為規範、提供申訴或通報管道，以及建立事件處理機制等作為的義務，事業單位應依法落實執行職場不法侵害預防措施，並作成書面紀錄留存3年。

若第2次違反規定者，依法開罰3萬元至15萬元；若違反規定致勞工發生職業病者，最高可罰30萬元罰鍰。