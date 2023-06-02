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東北角首屆議長盃繪畫比賽 學生畫家鄉展創意
新北市議長盃繪畫比賽是首屆在東北角進行，包括瑞芳，平溪，雙溪，貢寮，共有上百件作品參賽，相當踴躍，而且學生的作品都相當優秀，能得獎的都是一時之選，今(2)日進行頒獎典禮，小朋友開心領獎，也到現場看到自己的作品被展示出來，真的很開心。
東北角地區大多為50人不到的小學校，雖然人數少，但是可運用的資源相當豐富，讓學生幾乎人人都有出眾的才藝，但就是缺乏展演的舞台。這次議長盃繪畫比賽首度在東北角舉行，得獎作品將公開展示在瑞芳火車站地下道文化藝廊，相當有看頭。
十分國小校長利一奇說，特別感謝新北市議會議長蔣根煌及新北市青山福德正神功德會的支持與鼓勵，讓議長盃繪畫比賽首次在東北角進行，透過這次繪畫比賽，激發孩子們的上進心及鼓勵他們積極進取，也看到孩子發揮的想像力，將家鄉透過畫筆展現。
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