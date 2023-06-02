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現代和事佬有一套 貢寮區調解委員「女力」出眾

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區目前共有9位調解委員，其中超過半數都由里長兼任，另外還有3名女性調解委員，在協助民眾排解糾紛也是有自己的一套，令人佩服。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區目前共有9位調解委員，其中超過半數都由里長兼任，另外還有3名女性調解委員，在協助民眾排解糾紛也是有自己的一套，令人佩服。 圖／觀天下有線電視提供

調解委員是現代和事佬，以公正第三人的身分，透過其社會聲望與調解技巧，採用輕鬆、和諧、理性、多樣的調解方式，促使當事人相互讓步、達成和解。貢寮區目前共有9位調解委員，其中超過半數都由里長兼任，另外還有3名女性調解委員，在協助民眾排解糾紛也是有自己的一套，令人佩服。

為解決糾紛，到法院訴訟是最不得己的方式但遇到法律糾紛時，除上法院打官司以外，也可以選擇透過當地區公所調解會，來處理爭議，貢寮地區雖然人口不多，但每年的調解案件也是相當多，都有賴於這些勞苦功高的調解委員會。

貢寮區調解會主席吳憲良表示，貢寮地區的調解案件大多為車禍和土地糾紛的調解，在經過多位委員的認真協助調解下，調解績效良好，也深獲市府和民眾肯定。自己目前已連任四屆調解會主席，會繼續帶領委員們為民服務。

貢寮區長柯建輝表示，今天舉行第四屆調解委員就職典禮，9位調解委員有過半由里長兼任，還有3名女性擔任調解委員也有多年經驗，目前貢寮區公所調解委員會每年受理相當多調解案件，在9位調解委員的熱心服務下，為市民排解紛爭，感謝他們的付出。

調解委員周貝芳身為里長又是位女性，有著為民服務的熱忱，因此也願意花時間為民眾排解糾紛，看到自己經手的案件往往都可以讓雙方握手言和，心裡有滿滿的成就感。

貢寮 車禍

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