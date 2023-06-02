愛在金山 南波扶輪社捐遠距全方位智慧醫療車

台北市南波扶輪社偕同台北市南門扶輪社、台北大都會南方扶輪社、台北市南光扶輪社、台北南英扶輪社，攜手台大醫院金山分院籌劃「國際扶輪3523地區第六分區聯合社會服務－南波金山北海英雄偏鄉長照品質提升幸福計畫」的遠距智慧醫療車捐贈活動，備有可攜式呼吸器、數位聽診器，更配備行動超音波與觸覺手套，為金山醫院提供居家醫療打造更全方位的服務量能。

台大醫院金山分院長張志豪說，提升醫療服務是金山醫院首要之務，金山醫院非常榮幸邀請在地資源一起分享，壯大北海四區的醫療能量，更感謝南波扶輪社對第一線醫護人員的大力支持，無私善舉成就金山醫院助人救人的善業。

台北市南波扶輪社創社社長劉文年指出，四年前剛創社，恰好碰上張院長，於是向院長詢問是否有南波扶輪社可以挹注的資源項目，就這樣連續四年投注資入南波金山北海英雄偏鄉長照品質提升幸福計畫，今年比照扶輪資助尼泊爾的醫療資源計畫，將資源回饋在地、投入偏鄉，希望為偏鄉民眾提升醫療量能，也感謝台大醫院金山分院願意給南波扶輪機會，提供公益服務與資源挹注。

台北市南波扶輪社社長藍翊豪說，這次捐贈由台北市南波扶輪社率台北市南門扶輪社、台北大都會南方扶輪社、台北市南光扶輪社、台北南英扶輪社，共同捐贈醫療車，車上備有可攜式呼吸器、數位聽診器，更配備行動超音波與觸覺手套，希望將醫療資源挹注偏鄉，讓更多偏遠地區的民眾可以受到更好的醫療照顧。