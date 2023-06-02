邀女警示範防身術 應曉薇籲蔣萬安不分性別政黨都要守護

民進黨性騷案連環爆，引發各界輿論，今再有一名女性前黨工在臉書發文控訴。國民黨北市議員應曉薇下午在議會總質詢，邀請台北市警局婦幼警察隊女警員現場示範，遇性騷如何反擊，也喊話蔣不分性別與政黨都要守護。

應曉薇在議會總質詢指出，又有民進黨工受害，看到她臉書所寫的一切，直呼這就是年輕人愛台灣的後果？也要蔣萬安現場念其昨晚臉書一則為性騷發聲的貼文，要求他說到要做到，蔣也承諾。

她說，屬於性平的台北市，男性女性都要守護，不分性別、不分政黨，直言民進黨出事外界看笑話，但這是沒有政黨對決的立場。不管發生在國民黨、民進黨任何一個女性朋友，性騷不敢說、不敢喊，蔡英文總統都要負責，執政黨的態度在哪？某些政黨淪為性騷黨？

應曉薇喊話蔣萬安，用政府的公權力為受害者做些什麼，呼籲受過傷的男性、女性都應該站出來，不站出來等於包庇對方再去傷害下一個人。

蔣萬安回應，絕對無法接受任何職權性騷擾，也嚴厲譴責、絕不姑息，勞動局昨天第一時間知道此事，立刻依法發文限期5天內回覆說明，依法開罰就開罰，這是市府的堅定態度。

應曉薇提醒蔣萬安，身為國民黨市長，不管發生在哪個黨，都要公平、公開、透明且依法行政，別人眼睛看待是藍白綠，希望蔣萬安是沒有顏色的市長。

勞動局長高寶華說明，昨天中午前已經行文民進黨部，須於5天內陳述意見，待收到資料將啟動性別平等委員會，召開會議討論並做出決議；今天再有第2件，也會盡快發文給民進黨。蔣萬安強調，對於任何違反性平行為、言論絕不接受，絕對依法嚴厲執行。

婦幼警察隊分享技術防身，可攻擊對方耳朵、下巴、脛骨、膝蓋等處，讓騷擾者瞬間感到疼痛，除了能嚇阻，也可為自己爭取逃脫時間。若遇正面或背面遭環抱，一定要大聲喊叫，不只可嚇阻騷擾者，也能尋求外界協助。