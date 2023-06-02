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3工人受困微風百貨外牆空中 北市將開罰最重3萬元

中央社／ 台北2日電

有網友目睹北市南京東路微風百貨，3名工人在外牆施工時因吊籠傾斜、懸吊於半空中，幸好人都平安；北市勞動檢查處調查後因施工業者未事先通報，將開罰最重新台幣3萬元。

有網友在臉書社團貼出照片，背景為北市南京東路上的微風百貨，3名工人受困歪斜的吊籠上、懸掛在空中，險象環生。消防局出動雲梯車救援，幸好人都平安無事。

台北市勞動檢查處長梁蒼淇說，意外原因並非繩索斷裂，而是吊籠一邊的捲揚機故障，導致工作平台傾斜。而依 「台北市輕質屋頂與施工架及吊籠暨繩索作業通報自治條例」規定，作業前3天要通報，但施工業者並未通報。

梁蒼淇表示，可依法處罰6000至3萬元；且發現機械沒有檢點，也違反「職業安全衛生法」規定，已要求改善完成後才能再施工。

北市 微風

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