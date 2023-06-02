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台北波麗士特展 一窺警察分工及日常勤務

中央社／ 台北2日電

北市觀傳局與警察局合作配合15日的警察節，今天起推出「SUPER台北波麗士特展」，透過趣味互動裝置、真實辦案工具等，讓更多人了解員警日常及勤務內容。

北市觀光傳播局表示，知名統計網站 RankingRoyals針對全球424個城市評比，台北市名列「世界最安全城市」第4名，犯罪率更為所有評比城市中最低。

觀傳局指出，在6月15日警察節前夕與警察局合作，今天至9月26日在台北探索館推出「SUPER台北波麗士特展」，透過互動裝置、實際工具展示，讓更多人認識台北城市保母的職務分工。

觀傳局表示，特別向北市警察局刑事鑑識中心商借，現場展出只能在犯罪現場影集看到的採證工具，如「生物跡證箱」、「指紋採集箱」和「毒品藥物初篩檢測試劑」等，以及2021年剛成立無人機隊的科技偵查工具「警用無人機」，更有全台首創的警車配備之一「安撫熊」布偶。

展區內「台北警察」區可以了解北市警局不同警察工作內容如E化巡邏、北市警政App守護安全功能等；「百變警察」區則帶領民眾認識不同的警察裝備；「變身警察」區則能置身警察辦案故事情節中，透過現場互動裝置體驗警察職務，了解如何保護自身安全。

觀傳局說，特展於台北探索館1樓入口處大螢幕，投影台北日常街景的背景，並設計警察協助民眾解決任務的多媒體互動遊戲；市政府1樓西大門也打造警車與警用重機為意象裝置，歡迎民眾打卡留念。

警察 北市 觀傳局

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