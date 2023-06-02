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北市府單身聯誼「心橋園社」場場爆滿 配對率曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市士林區公所舉辦單身聯誼活動，參觀在地文化特色歷史與建築。圖／士林區公所提供
台北市士林區公所舉辦單身聯誼活動，參觀在地文化特色歷史與建築。圖／士林區公所提供

台北市政府員工休閒隊社「心橋園社」每年舉辦單身聯誼活動，光是去年就舉辦4梯次，場場都爆滿，引發議員在議會民政委員會討論。北市府也公布聯誼活動配對率，去年4梯次平均成功配對率僅33％，議員建議應追蹤一下配對成功，是否繼續交往，也適時給予結婚獎勵，鼓勵生育。北市人事處承諾會爭取預算，給予獎勵，促成好事。

北市府員工因平日工作繁忙，沒有多餘的時間擴大生活交友圈，為了擴大市府單身同仁生活交友圈，讓不同局處男女有彼此認識的機會，市府休閒隊社「心橋園社」每年舉辦單身聯誼活動，希望替市府員工及府外優質單身男女尋找到感情歸宿。

北市人事處指出，這幾年市府公務員的生育率和結婚率，變動都不大，沒有增加或減少，不太會變動 。市府舉辦的 未婚聯誼，每次20對男女，活動後雙方會交換資料，但是否繼續交往，成功後不會追蹤。

議員李傅中武建議，應持續追蹤配對成功的情侶最終是否步入婚姻，若成功結為連理就要另外贈送金戒指，拉高結婚誘因；議員林珍羽也說敢婚才會生，若福利太少，會影響動力，應該給予獎勵，才更能達到台北市長蔣萬安提高人口數的政策。

北市議會民政委員會也審議通過人事處111年動用第二預備金1112萬，擴充市政大樓托育園地。市府2樓設有托育家園和幼兒園，托育家園收2個月至2歲以下幼兒，原來只有12個名額，每年抽籤中籤率低，人事處擴充托育家園2歲以下的部分，從12個名額提升到32個名額，空間從29平擴充到90坪。

人事處表示，工程委託公管中心進行，托育家園先改成托嬰中心，7月31日工程完成，申請執照之後，8月1日改為托嬰中心，收托人數達32人。

單身聯誼活動 托育

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