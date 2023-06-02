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北捷環狀線北環段 CF680A區段標有望9月開工

中央社／ 台北2日電

台北市捷運工程局今天表示，環狀線北環段工程的CF680A區段標，已有廠商投標且資格符合，評選結果若順利可望決標，最快9月底前可開工，並讓環狀線全環願景更向前邁進一步。

捷運局第一區工程處新聞稿表示，北環段是接續民國109年通車的「環狀線第一階段」的延伸路線，共分成6個區段標，位於北環段前沿的CF680A區段標工程，路線起自新莊五工路新北產業園區站前，以高架沿五工路前行約502公尺後，隨即由高架轉入地下，續沿五權路、高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路止，路線全長約3.3公里。

一工處指出，CF680A區段標工程進行第6次公開招標開標，有1家廠商投標且資格符合，將擇期進行投標廠商評選作業，若經評選結果符合規定將可順利決標，最快可於今年9月底前順利開工。

一工處說，北環段工程內容包括Y19A、Y19B及Y20共3座地下車站、1段高架橋、1段出土段明挖覆蓋隧道及2段潛盾隧道，主要工作項目包括土木、建築、水電及環控工程；而北環段CF680C及CF680B分別於111年3月及今年3月開工，本區段標CF680A開工，將讓環狀線全環願景更向前邁進一步。

一工處指出，CF680A區段標工程前經5次公開招標，受疫情與俄烏戰爭等外在國際情勢及國內整體工程量飽和、營建產業面臨缺工、缺料、營建物價飛漲等因素影響，均因無廠商參與投標而流標。

一工處說，後來依現況檢討北環段招標文件、預算及工期合理性，以提高廠商投標意願後，有望順利決標，期盼後續區段標也順利開標，北環段早日全面動工。

環狀線 捷運

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