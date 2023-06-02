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台東建7億立體停車場 議員質疑其必要性

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府規畫在市中心公五停車場打造縣內首座立體停車場，改善假日或旅遊旺季一位難求的困擾，預計2025年完工。記者尤聰光／攝影
台東縣政府規畫在市中心公五停車場打造縣內首座立體停車場，改善假日或旅遊旺季一位難求的困擾，預計2025年完工。記者尤聰光／攝影

台東縣政府規畫打造縣內首座立體停車場，改善假日或旅遊旺季一位難求的困擾，預計2025年完工。交通及觀光發展處表示，可提供232個車位。不過，有議員認為花7億元建停車場，其必要性有討論空間。

交觀處指出，立體停車場的位置在市中心公五停車場，可方便民眾停車，且為永久停車場，畢竟舊台東分局及肯德基旁的停車場非停車場用地，僅是臨時使用；興建立體停車場總經費7億元，分地下2層、地上2層。

今天縣議會進行縣府單位提案審查，議員林參天針對花7億元建立體停車場提出質疑，他認為停車場預算未送程序委員審議，就直接送交大會來提案，這已違反程序正義，希望議會能補正回歸正常程序。

他說，市區停車場已經夠用，7億元可以用在醫療的提升及教育資源的補助上，實質能用在民眾身上才是正確的施政，興建立體停車場其必要性有討論空間，縣府應審慎思考。

建設處則表示，經費是獲中央核定補助3億元，加上縣預算自籌4億元，共7億元興建鋼構結構的停車場，會花費這麼多，主要目前工程原物科漲，希望今年內順利動工，預計2025年完工，提供232個車位。

停車場 台東 議員

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