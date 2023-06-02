搶搭500元動滋券商機 新北運動場館消費抽iPhone14

為培養青年運動及欣賞賽事習慣，教育部體育署發放16至22歲每人500元青春動滋券，昨天上午於動滋網登記領券，新北市體育處為搶此波商機，青年使用動滋券即日起至6月30日止，到新北所屬運動場館消費，不限金額登錄發票，就可抽iPhone14。

體育處表示，新北市16座國民運動中心、樹林體育園區、舞動陽光泰山體育館及waypoint fitness (新莊館)皆可使用青春動滋劵。三重運動中心推出持青春動滋劵購買單次泳池票劵，1人9折、2人8折優惠，使用體適能館1小時9折、2小時8折。

此外，三鶯運動中心推出一次抵扣500元青春動滋劵方案，單堂課程體驗券3張，可任選3堂運動課程，包含瑜珈、有氧、飛輪、舞蹈，單堂運動課程原價從170元至230元不等，還有游泳會員10天、體適能會員10天方案。另也可用500元青春動滋劵購買桌球場地卡(原價800元)，可於90天內預約使用10個小時，等於打1小時桌球50元。

鶯歌運動中心也有3堂運動課程500元方案，體適能館單次1.5小時50元，羽球場地租借離峰及尖峰時間都有優惠。五股運動中心期間限定6月20日至7月10日，使用青春動滋劵500元可折抵600元課程費用，體適能享樂卡共15格，平均單次運動不用34元；游泳池享樂卡共10格，平均游泳一次只要50元。民眾至運動中心運動且在6月30日前至所屬運動場館消費，不限金額登錄發票，就有機會獲得iPhone14。