改善三鶯用水 板新水廠增設清水池

新北市三峽、鶯歌區過往用水水質不佳且經常性停水，影響近20萬人生活，自來水公司投入10.67億元在板新給水廠增設2.4萬噸清水池，將於今年底完工，未來有助於調節三鶯地區尖峰和離峰用水，提高供水穩定，完成共飲翡翠水的最後一塊拼圖。

三峽、鶯歌地區過往使用大漢溪水源，水質硬度較高，民眾經常在水漬中發現石灰質殘留。板新水廠使用40餘年，過往僅有5.5萬噸清水池，隨著地區人口逐漸增加，在用水尖峰時間供水已不敷使用，常間歇性停水。

台水第12區管理處副處長張文龍表示，為穩定三鶯地區供水品質，立委吳琪銘協調經濟部在板新水廠增設2.4萬噸清水池，穩定三鶯定區供水需求，啟用後可有效調度穩定地區供水，並加壓送至三鶯高地。

自來水公司董事長胡南澤等人昨天到板新水廠考察，檢視北倉配水池的工程質量和進度，以確保三峽高地勢地區供水穩定。

吳琪銘說，提升板新給水廠清水安全儲量，才能有效提升民生用水供給。工程完工後將使板新給水廠的清水池總容量從原先的5.5萬噸增加至7.9萬噸，儲水量和供水提升3成，新設施完成將有助於調節三鶯地區的尖峰和離峰用水，減少停水和復水所需時間，提高供水系統的韌性和穩定性。