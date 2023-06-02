汐止中正市場老舊 擬改造綠建築

新北市汐止中正市場使用滿50年，樓板、管線等設備老舊，安全堪慮，市府規畫重新打造成智慧綠能循環建物，現正辦理規畫設計作業，預計2025年3月完工。市長侯友宜說，汐止市場是他任內改造的第9座傳統市場，未來到市場不是買完菜就走，也可以休閒娛樂。

侯友宜昨天到汐止區公有中正零售市場，聽取市場處改建工程規畫簡報。市場處表示，中正市場為地上2層建物，現有74攤攤商。因已使用50年，樓板、管線等設備老舊，將重新打造成智慧綠能循環地上3層建物，規畫設計採鋼構型式興建，縮短工期。

「要照顧市場內攤商生計，不要受工程影響。」侯友宜說，市場處規畫在忠順廟旁機車停車場，設臨時攤販集中區，讓攤商進駐繼續做生意。他是在菜市場長大的人，對市場很有感情，談到市場改建或者改造，他都要求經發局全力以赴。除了不斷提出想法，也要結合地方需求。

侯友宜表示，已完成10座傳統市場改造工程，另8座市場已啟動改建作業，汐止中正市場是改建的第9座。

中正市場自治會長莊玉容說，從小在市場長大，看著建物日趨老舊，一直很期待有新的空間設施，讓市場繼續傳承。攤商希望老市場可永久延續，感謝市府協助改建，希望可以盡量縮短工期，減少對攤商的影響。