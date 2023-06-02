聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止中正市場老舊 擬改造綠建築

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市汐止區公有中正零售市場已設立50年，市府規畫改建，預計2025年3月完工。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區公有中正零售市場已設立50年，市府規畫改建，預計2025年3月完工。記者邱瑞杰／攝影

新北市汐止中正市場使用滿50年，樓板、管線等設備老舊，安全堪慮，市府規畫重新打造成智慧綠能循環建物，現正辦理規畫設計作業，預計2025年3月完工。市長侯友宜說，汐止市場是他任內改造的第9座傳統市場，未來到市場不是買完菜就走，也可以休閒娛樂。

侯友宜昨天到汐止區公有中正零售市場，聽取市場處改建工程規畫簡報。市場處表示，中正市場為地上2層建物，現有74攤攤商。因已使用50年，樓板、管線等設備老舊，將重新打造成智慧綠能循環地上3層建物，規畫設計採鋼構型式興建，縮短工期。

「要照顧市場內攤商生計，不要受工程影響。」侯友宜說，市場處規畫在忠順廟旁機車停車場，設臨時攤販集中區，讓攤商進駐繼續做生意。他是在菜市場長大的人，對市場很有感情，談到市場改建或者改造，他都要求經發局全力以赴。除了不斷提出想法，也要結合地方需求。

侯友宜表示，已完成10座傳統市場改造工程，另8座市場已啟動改建作業，汐止中正市場是改建的第9座。

中正市場自治會長莊玉容說，從小在市場長大，看著建物日趨老舊，一直很期待有新的空間設施，讓市場繼續傳承。攤商希望老市場可永久延續，感謝市府協助改建，希望可以盡量縮短工期，減少對攤商的影響。

侯友宜 汐止

延伸閱讀

侯友宜籲性騷風波說清楚 綠議員批雙標「他最沒資格講這話」

侯友宜批台南治安末段班 黃偉哲反嗆選情下滑唱衰別人

回應換侯三部曲 侯友宜：攜手一起面對外面的風風雨雨

被指台南市治安「末段班」 民進黨反擊侯友宜：不要無心市政

相關新聞

改善三鶯用水 板新水廠增設清水池

新北市三峽、鶯歌區過往用水水質不佳且經常性停水，影響近20萬人生活，自來水公司投入10.67億元在板新給水廠增設2.4萬...

士北科10建案齊開工 周邊學校苦

台北市開發亮點「士北科技園區」大型建案、招商案陸續進駐，但開發還沒完成，年初開始遭周邊文林國小、中正高中家長投訴，校園周...

第三副市長 議員籲找郭台銘 蔣萬安：看他要不要山盟海誓

台北市人口數截至5月31日最新人口數已達250萬1988人，依法可增加第三位副市長。台北市長蔣萬安昨天透露，他心中已有定...

8日起年度檢修 貓纜端午恢復營運

貓纜將於6月8日至21日暫停營運，進行為期14天年度檢修，包含更換緊急煞車控制單元等設備改善，預計6月22日端午節恢復營...

汐止中正市場老舊 擬改造綠建築

新北市汐止中正市場使用滿50年，樓板、管線等設備老舊，安全堪慮，市府規畫重新打造成智慧綠能循環建物，現正辦理規畫設計作業...

獲「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地」 北市府8月赴馬國推觀光

國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」（CrescentRating）今天在新加坡舉辦第二屆2023年清真旅遊獎頒獎典禮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦