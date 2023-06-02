8日起年度檢修 貓纜端午恢復營運

貓纜將於6月8日至21日暫停營運，進行為期14天年度檢修，包含更換緊急煞車控制單元等設備改善，預計6月22日端午節恢復營運。

北捷表示，今年重要設備大修工作，包括更換張緊液壓缸、救援馬達、迂迴輪襯墊、緊急煞車控制單元、轉轍器電動缸及軸承等；設備改善與更新專案則為動物園站屋頂鋼構及T15至T17塔柱除鏽上漆，也會進行電氣測試、載重測試及運轉測試等年度系統測試。

貓纜自2007年通車至今，每年均依原廠建議周期執行各項設備大修及測試作業。因大修工程需動員重型機具、人力拆裝及測試，工作時程長，無法於例行周一停機檢修日完成，每年均安排暫停營運，確保系統安全及穩定性。

北捷指出，貓纜年度停機檢修規畫於每年5月至6月，原因是貓空5月開始進入落雷頻繁季節，因此安排此期間年度大修，今年為期14天暫停營運，22日端午節當天恢復營運。