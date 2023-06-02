士北科10建案齊開工 周邊學校苦

台北市開發亮點「士北科技園區」大型建案、招商案陸續進駐，但開發還沒完成，年初開始遭周邊文林國小、中正高中家長投訴，校園周邊10處建案變大工地，通學路吊車、砂石車頻繁；工地吊掛鋼筋也讓人提心吊膽；甚至上課時間高噪音施工，學生根本無法專心。市長蔣萬安指示副秘組跨局處小組與營造商協調，5月25日已緊急開會增加導護；下周二也邀營建商討論分散高噪工項時間等機制。

士林北投科技園區被視為台北市未來15年的重點開發區，這也是繼內科、南軟開發後，台北市科技廊道最後一塊拼圖，預期可創造3.5萬個就業機會，年產值超過200億元。

不過從今年初開始，議員汪志冰陸續接獲家長陳情，有家長擔心，先前台中捷運因建商吊臂砸落，造成人員傷亡，現在周邊學校學生上下學路段，常有大型機具正吊掛鋼筋，還有廠商在上下學時段，有大型機具車行進或臨停路邊，造成學生安全隱憂。

甚至營造工地施工時段造成的高噪音，已經高到讓學生上課時，根本無法聽清楚老師說話，還有學生因噪音無法專心，目前只能關閉所有教室窗戶減少音量。

汪志冰質疑，甚至日前國中會考，工地的尖銳施工噪音也引發家長抱怨，服務處電話被打爆，市府應積極處理，尤其工地一蓋就是好幾年，鑽挖的高噪施工時間也會長達至少半年，應加強與營造業者溝通，不要讓周邊師生承受工地交通安全、噪音、揚塵之苦。

蔣萬安昨天市政總質詢時承諾會積極介入協調，市府5月25日已緊急開過會，針對學童的通學安全，增加導護人力；6月6日也會邀施工業者、營建商開會加強溝通。

副秘書長張溫德說，市長已指示教育、交通、警察及建管單位等開會研商，目前朝上下學時間補足通學路徑協勤人力為目標；也會審查開發案的交通維持計畫，上下學時段不要讓工地機具進出；也會與施工廠商溝通，是否分散高噪工項施工時間，絕對是保護學生上下學、周遭行人安全最優先目標。

北市環保局長吳盛忠也表示，環保局會要求工地施行高噪工項時，先通知當地里長，施工機具也盡可能採用低噪機具。