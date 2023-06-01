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沙發藏價值31萬黃金 新北清潔隊員拾金不昧獲表揚

中央社／ 新北1日電

新北市板橋區清潔隊員謝麗娜，搬運廢棄沙發時，於靠墊深層縫隙拾獲價值新台幣31萬餘元的黃金，發揮拾金不昧精神送警方招領。她與其他廉潔的清潔隊員，今天獲得環保局表揚。

新北市府環保局長程大維今天表揚111年下半年至今，拾金不昧的清潔隊員，及112年春節期間拒收餽贈金額前5名的清潔隊，分別由16名清潔隊員及5名隊長代表受獎；環保局表揚他們不為利益所惑，持續在工作崗位付出，提供更乾淨美好的環境。

環保局傍晚發布新聞表示，清潔隊員執勤時，若遇民眾誤丟貴重物品，都會發揮拾金不昧的精神，主動向警方報案。受表揚者，拾獲物品價值最高為板橋區清潔隊員謝麗娜。

環保局告訴中央社記者，謝麗娜去年8月15日，搬運廢棄沙發時，依慣例檢查家具中是否有民眾誤丟或遺忘的東西時，在沙發縫隙赫然發現竟然有一塊黃金。她擔心失主著急，除向區隊及政風室報告外，也立刻將黃金送交海山警察分局江翠派出所備案。

環保局說，經過清查所有登記收運大型家具的名冊，核對不出可能丟沙發的民眾，可能是民眾並未登記就丟棄，因此沒辦法確認主人。經警方公告並招領程序後，黃金超過期限無人認領，今年3月依程序，在銀樓兌換現金31萬4000元後繳回市府公庫。

另外，拾獲現金金額最高者為新店區清潔隊員陳柏瑋、楊政輝、古百川，3人於去年12月12日下午，清運大型廢棄物時，在一張廢棄書桌內發現黏著的袋子，清點裡面竟有100張千元大鈔，總計10萬元。隊員立即通報單位主管及政風室，並送至新店警分局碧潭派出所，目前仍在派出所等待認領。

環保局表示，多管道宣導清潔隊「只收垃圾，不收紅包」，不過春節期間仍有不少熱情民眾，交付垃圾時塞紅包就離開，讓忙碌中的隊員無法即時退還，共收到無法退還的紅包共669個，饋贈金額為14萬2892元，已全數捐贈「新北市愛心大平台」，幫助急難弱勢家庭就醫、溫飽、學習。

紅包

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