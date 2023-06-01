獲「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地」 北市府8月赴馬國推觀光
國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」（CrescentRating）今天在新加坡舉辦第二屆2023年清真旅遊獎頒獎典禮，其中北市觀傳局榮獲「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎」，局長陳淑慧強調，未來會持續攜手業者，將台北打造成穆斯林最佳旅遊環境。觀傳局也補充，8月將赴馬來西亞推廣觀光。
根據統計，目前北市擁有超過60間穆斯林友善住宿及餐飲店家，以及超過30個景點，交通站點如台北火車站及世貿1館、南港展覽館與台北國際會議中心等大型場館，皆設有淨下設施及祈禱室，此外，為提升國際曝光度，觀傳局近年也積極鼓勵北市各景點、旅宿業者申請穆斯林友善認證。
觀傳局說明，馬來西亞旅客今年來台人數已突破10萬人，而馬來西亞人口中穆斯林佔約60%，北市將在今年8月赴馬來西亞推廣觀光，並串聯台北各項穆斯林友善資源、推出專屬遊程，吸引更多穆斯林旅客來台北遊玩。
陳淑慧於獲獎感言表示，榮獲該獎項，能大幅度提升穆斯林旅客的信心，放心選擇台北市作為旅遊目的地，對於國際觀光形象及觀光產值都將有很大助力。
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