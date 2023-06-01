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睽違10年！北市動物園舉辦夜宿動物園營隊 限額80人

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北動物園暌違10年再度舉辦兩天一夜營隊活動，目前已開放報名。圖／動物園提供
台北動物園暌違10年再度舉辦兩天一夜營隊活動，目前已開放報名。圖／動物園提供

台北市立動物園睽違10年再度舉辦兩天一夜營隊活動，動物園說明，這次參加的對象鎖定國小5、6年級，並訂於7月19、20日以及7月26、27日共兩個梯次，每梯各40名，共80名，一人費用3500元，目前已開放報名。

動物園說明，此次夜宿動物園營隊主題為「動物園夜未眠」，兩天一夜活動中規劃親手製作動物行為豐富化玩具、動物食材準備、夜間動物生態觀察、動物型態樣本辨識、樣本拆解實驗及昆蟲觀察等課程。

動物園說，透過課程講解觀察及實作了解動物園野生動物保育專業工作內容；營隊的餐點食材安排，也將著重傳遞食農與環境教育理念，如融入貓空地區茶葉產業食材、請學員自備餐具，結合文山在地特色並養成重複利用不浪費的習慣。

此外，培養學員團體生活秩序與合作觀念等，也是營隊課的一大重點，動物園教育中心將首度開放作為夜宿的活動場地，每位學員可以與眾多動物型態樣本睡在一起，希望藉由兩天一夜的課程，讓學員留下快樂的回憶。

動物園表示，營隊課程內容包含動物食材準備、夜間動物生態觀察等。圖／動物園提供
動物園表示，營隊課程內容包含動物食材準備、夜間動物生態觀察等。圖／動物園提供
動物園教育中心將首度開放作為夜宿的活動場地。圖／動物園提供
動物園教育中心將首度開放作為夜宿的活動場地。圖／動物園提供

動物園 餐具 茶葉

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