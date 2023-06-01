淡江大橋工程受疫情影響 延後一年至2025年底完

淡江大橋工程進度，在經過前2年疫情三級警戒的情況之下，包括人工、機具及技術人員都無法從國外進來，公總西濱北臨工程處在整體工程進度在增加18.44億元下，原定是在2024年底完工，現在得要延後一年2025年底才能完工通車。

公總西濱北臨工程處長詹益祥表示，在疫情年當時因為出入疫管制原本申請320位外籍勞工，只來了一半，後來陸續由交通部協助以專案申請出入境，才得以讓人力與技術人員及設備進到國內來施作，而目前淡江大橋第三標主橋段進度達到44%，未來也保持著最佳品質與速度來進行。

處長詹益祥表示，在這2年期間，不僅是疫情影響人工，國內科技業鐵銲工也相當缺乏，工程需求增加，疫情管制移工無法入境。而淡江大橋施工須由國外技術人員協助，例如基樁試驗、塔柱模板、隔減震、及鋼斜索等，未能及時配合工程需求入境，大受影響。

因應缺工，公總西濱北臨工程處也已協助廠商向行政院爭取增加移工，解決缺工問題，目前增加至484人，而面對主橋搭已經可開始看到浮出水面，也代表著工程風險程度愈來愈高，經費調整費用預估增加18.44億元，也向中央申請展延工期，力拚2025年底完工。