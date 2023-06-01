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不怕一位難求！讚台鐵1服務讓他置身國外等級 網驚：好有人性

店面捐作托幼等據點 台中市議會修正通過獎勵容積加倍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會法規委員會通過，建案店面捐作社會福利設施，獎勵容積可加倍，全案還須中央審核。記者陳秋雲/攝影
台中市議會法規委員會通過，建案店面捐作社會福利設施，獎勵容積可加倍，全案還須中央審核。記者陳秋雲/攝影

台中市17位議員提案及連署，今在議會法規委員會通過修正「都市計畫法台中市施行自治條例」，鼓勵建案1、2樓店面可作為幼兒園等社福設施，解決市區一地難求的困境。全案還要送內政部審核。

法規委員會召集人李中說，基層反映需求，包括有幼兒園、托嬰中心、社區關懷據點、里民活動中心、長照機構或托嬰中心後等，但人口多的都會區一地難求。

台中市議會4年前通過「都市計劃法台中市施行自治條例」，第48條之1為解決上述問題，可以把建案的一二樓店面捐給市政府作為社福據點，取得1:3的獎勵容積，例如建商捐出100坪的店面，可往上增建300坪。

不過內政部營建署都計組認為全國沒有類似的獎勵辦法，經過立法院副院長蔡其昌與藍綠議員爭取，營建署同意以1:1的獎勵容積「試試看」。法規委員會全體議員加入連署，修正提高到1:2，希望有助解決社福機構土地問題。

都發局長李正偉表示，誘因不足，到目前為止沒有建商或開發商爭取。李正偉說，台中市議會通過修正案，都發局將轉送內政部營建署審核。

李中表示，如果中央通過此案，民間建設速度較快，社會福利設施也可加快興建腳步。

都發局說，如果建案店面要作為公共設施，必須由目的事業主管機關審核，且須有獨立出入口等相關規定。

台中市 議員 內政部

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