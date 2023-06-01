金山高中外圍常被丟垃圾 地方要增照明與監視器遏阻

金山區金山高中旁的文化二路31號附近，相當昏暗、道路邊雜草、樹木生長，因此好多的垃圾、廢棄物都被丟棄在這裡，為改善這個狀況，新北市議員張錦豪會勘要求區公所增設照明，清潔隊架設監視器取締抓人，避免友善的校園周遭成了衛生死角。

美田里長何文發說，日前才帶著志工前來清潔，一天撿不完，共分為兩天撿拾，而垃圾量相當驚人，幾乎是撿了一台的垃圾車載運量，但一直撿根本不是辦法，因此向市議員張錦豪尋求協助，希望能夠增設照明與監視器，要徹底改善校園外圍的髒亂問題。

金山高中校長陳玉桂指出，這個區塊清理了好多次，好多隨手丟棄的垃圾不說，在破窗效應加乘下，還有家庭家具的廢棄物也被丟在這裡，相當無奈只好通知清潔隊前來處理，希望校園周邊的環境能夠徹底的改善，保持乾淨整潔。

會勘後市議員張錦豪要求，區公所要先在這處增加三支照明，並且設立告示牌，而清潔隊則是要架設監視器，希望能夠嚇阻隨手丟棄垃圾的情事發生，此外，也建議公所若是經費許可，應將道路旁雜草凹陷處一併鋪設填平，藉以讓未來更好整理與管理，要徹底杜絕垃圾被丟棄在這裡的狀況再度發生。