快訊

瑪娃遠離雨勢緩！各地高溫上看「3字頭」 這日變天水氣增

颱風攪局！東北角六校登合歡山改走步道「敬山」

觀天下／ 記者陳郁薇／南投報導
瑞芳區鼻頭國小帶領澳底，福隆，福連，十分，豐珠等六校80位師生要登上合歡山，因為颱風攪局改到清境天梯和奧萬大「敬山」。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區鼻頭國小帶領澳底，福隆，福連，十分，豐珠等六校80位師生要登上合歡山，因為颱風攪局改到清境天梯和奧萬大「敬山」。圖／觀天下有線電視提供

為推廣永續課程，由瑞芳區鼻頭國小為主籌畫近兩個月的時間，帶領澳底，福隆，福連，十分，豐珠等六校80位師生要登上合歡山，不過因為颱風攪局為了安全，改到清境天梯和奧萬大，讓孩子學習到在大自然面前人類就是渺小的：「敬山」就是SDGs課程的核心概念，做到「敬天」、「敬地」、「敬人」，才會永續！

由於參加的學生都是五六年級，對於即將畢業的六年級來說，這是一個很難得的機會，雖然沒有成功登頂合歡山，顯得有些失落，但是到其他步道走走，體驗大自然教室的洗禮，也是格外的收穫。

負責主辦的鼻頭國小校長李延昌說，這次感謝拓德環境教育基金會，讓東北角六校實現聯合登合歡山，雖然很可惜因為颱風帶來的風雨太大，導致無法順利登上合歡山主峰和北峰，但選擇在風雨較小的鳶峰暗空公園，讓師生感受大自然的洗禮。

十分國小校長利一奇說，很開心可以跟其他學校一起到戶外參與課程，雖然天公不作美，無法直接上合歡山，但是透過各校學生一起學習敬山愛山之外，更多了校際之間的交流，期待明年可以順利登上合歡山。

合歡山 颱風 暗空公園

延伸閱讀

瑪娃颱風外圍環流大雨 桃園復興台7線2處落石崩塌

瑪娃颱風大雨襲桃園、山區24小時256毫米 6處坍方搶通

颱風瑪娃全台水庫進帳逾3000萬噸 中南部挹注有限

颱風遠離何時梅雨接力 氣象局：6月中旬有明顯降雨訊號

相關新聞

韓裔美籍幼教學者參訪新北公托 讚幼教內容比美國優

韓裔美籍幼教學者、美國伊利諾大學教育博士魏守廷（Dr.Wee,Su-Jeong）上午參訪林口忠孝公共托育中心參訪，對教師...

南港山水綠生態公園 夏季荷花綻放妝點風采

台北市環保局在山水綠生態公園保育許多動植物及昆蟲品種，時序入夏的荷花綻放，為園區妝點風采，更是淨化水質的好幫手。環保局邀...

士北科10處工地…學生飽受通學噪音苦 蔣萬安指示協調

台北市下一個開發亮點「士林北投科技園區」，大型建案、招商案陸續進駐，不過今年初開始，文林國小、中正高中周邊學校師生憂心，...

台北市防詐預算僅編100萬 蔣萬安：太低、一定會翻倍

行政院會上個月通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，預計投入13億元經費，除增加人力、物力打擊詐欺，台北市議員曾獻...

影／預防詐騙與遭詐金額不成比例 蔣萬安允諾提高預算

台北市民一年被詐騙金額高達8億2千5百萬元，但是僅有北市警局編列一百萬的防詐騙宣導，台北市長蔣萬安今被議員質詢時表示，預...

汐止中正市場使用半世紀 改建期間攤商移忠順廟旁擺攤

新北市長侯友宜今到汐止區公有中正零售市場，聽取市場處簡報改建工程規畫，預計民國114年3月完工。侯友宜指示要照顧市場內攤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦