颱風攪局！東北角六校登合歡山改走步道「敬山」
為推廣永續課程，由瑞芳區鼻頭國小為主籌畫近兩個月的時間，帶領澳底，福隆，福連，十分，豐珠等六校80位師生要登上合歡山，不過因為颱風攪局為了安全，改到清境天梯和奧萬大，讓孩子學習到在大自然面前人類就是渺小的：「敬山」就是SDGs課程的核心概念，做到「敬天」、「敬地」、「敬人」，才會永續！
由於參加的學生都是五六年級，對於即將畢業的六年級來說，這是一個很難得的機會，雖然沒有成功登頂合歡山，顯得有些失落，但是到其他步道走走，體驗大自然教室的洗禮，也是格外的收穫。
負責主辦的鼻頭國小校長李延昌說，這次感謝拓德環境教育基金會，讓東北角六校實現聯合登合歡山，雖然很可惜因為颱風帶來的風雨太大，導致無法順利登上合歡山主峰和北峰，但選擇在風雨較小的鳶峰暗空公園，讓師生感受大自然的洗禮。
十分國小校長利一奇說，很開心可以跟其他學校一起到戶外參與課程，雖然天公不作美，無法直接上合歡山，但是透過各校學生一起學習敬山愛山之外，更多了校際之間的交流，期待明年可以順利登上合歡山。
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