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萬里區公所募集各界善心 發給160弱勢戶民生物資

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所媒合滿滿的物資發放給區內的弱勢戶，讓區內約160戶的弱勢家戶都滿載而歸。圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所媒合滿滿的物資發放給區內的弱勢戶，讓區內約160戶的弱勢家戶都滿載而歸。圖／紅樹林有線電視提供

萬里區公所為了讓區內弱勢家戶能夠有更好的生活，定期就會為區內的弱勢家戶尋找並媒合物資，端午佳節前萬里區公所再度媒合滿滿的生活物資發放給區內的弱勢戶，並在公所一樓舉辦捐贈儀式，讓區內約160戶的弱勢家戶都滿載而歸。

萬里區長粘雪琴說，在端午佳節前，感謝來自社會的溫暖，這次由宇錡建設股份有限公司與金包里慈護宮捐贈的物資，從罐頭、民生所需食材到白米與五百元的紅包，物資比照以往可以說是相當多，每一樣都是必備的民生物資，要讓弱勢家戶感受到滿滿的溫暖。

金包里慈護宮副董事長陳壽春表示，感謝萬里區公所給予這樣的機會，讓慈護宮的愛心可以擴及到萬里來，希望透過最實際的物資、白米與紅包，要來幫助弱勢族群，讓他們感受媽祖慈悲為懷的精神。

這次接受捐贈的對象則是萬里區內的弱勢家戶約有160戶，在公所人員的引導下一站一站領取物資，若是物資太重，還有協助提貨上車服務，每一個細節做到好，就是要讓有需要的民眾感受到滿心的祝福與溫暖。

萬里 紅包 愛心 媽祖

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