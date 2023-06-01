新北教育豐年季 開放全國100名老師貢寮遊學

新北市府教育局8月將在貢寮區舉辦全國教師研習營，除跨學科教育、資訊、數學、英語外，還將帶領老師實境解謎，探索極東漁村、探究社區再造，透過教育結合在地觀光共學。

新北教育局長張明文今天在記者會表示，新課綱強調在地走讀「地方學」，「新北教育豐年季」是透過教育結合在地觀光的共學活動，每年遴選新北20名老師，運用「專業學習社群」的共同備課機制，帶領全國100名教師共學，一起創新課程。

教育局表示，將於8月14日、15日於貢寮區舉行2天1夜的課程，強調「跨域、跨能、跨界」5個主題課程，結合課堂上的知識與在地的人文風采，讓參加研習營的老師，透過地方生態、人文、觀光及產業，讓教育工作者充電，回到學校指導學生發揮教育能量。

教育局教育研究及資訊發展科長翁健銘說，5大研習主題的主要帶領團隊來自不同學校，如林口國中李政憲老師，運用摺紙作品理解數學的原理，藉此介紹貢寮好吃、好玩的地方。

另外，海山國小吳瑞福老師長年推動資訊融入教學，將從貢寮的生態環境，帶領研習老師切入在地人文歷史等元素，拍攝在地不同風貌的影片。

吳瑞福表示，遊學貢寮課程規劃將探訪馬崗潮間帶接觸海洋生物，參觀海洋復育園區，學習與大自然共利，結合永續的SDGs設計課程，共創集體智慧經驗。學員可從人文、自然，瞭解到在地永續發展。

張明文接受聯訪時表示，愈要發展國際愈要在地化，透過實作互動教學、同儕專業分享，讓老師們走讀在地、體驗生活美感，共創有故事、有溫度的課程；持續增進能力秀出專業，就可創研出在地課程的亮點，讓學生站上自己的舞台。

教育局說，開放全國100個名額，歡迎各地教師報名，資訊可上新北市國民教育輔導團網站查詢。