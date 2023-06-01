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北市人口達250萬可增一副市長 「這一區」貢獻最多

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市人口數上月11日回升至250萬人以上，截至今早最新人口數已達250萬1988人。圖／報系資料照
台北市人口數上月11日回升至250萬人以上，截至今早最新人口數已達250萬1988人。圖／報系資料照

北市人口數上月11日回升至250萬人以上，截至今早最新人口數已達250萬1988人，達到可增設第三位副市長的人口數。北市民政局初步分析，主要是疫情過後，返國恢復戶籍，以及北市人口遷出趨緩所致，人口增加最多的行政區是中山區，其次是松山和大安區。

過去受疫情影響，許多海外國人不便返國，超過2年未入境，遭依法遷出戶籍，北市人口跌破250萬，蔣萬安上任市長，副市長從3位減為2位。由於國人出境若未超過4年，回台後可馬上恢復戶籍，北市人口也漸回復，上個月突破250萬。

民政局統計，截至112年5月底，台北市人口數為250萬1988人，和111年247萬0599人相比，增加3萬1389人；其中松山區111年5月18萬8069人，今年19萬2325人，增加4256人；大安區111年5月28萬5882人，今年28萬9525人增加3639人；中山區去年5月20萬9798人，今年21萬4884人，增加5086人。

北市民政局人口政策科長林峯裕指出，統計今年1到4月，被除籍又回復的人數增加非常多，和過去3年比，台北市遷出人口已經減少很多，一來一往，這幾個月台北市人口增加很快，以國外回來的占最大來源。

林峯裕說，中山、松山、大安區人口成長最多，合理分析應是這三區疫情前出國人數比其他區多，至於其他區出生人數都差不多，異動沒有太大。

北市 疫情 戶籍 蔣萬安

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