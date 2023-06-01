土城承天路都市計畫道路拓寬 新北依法拆除違章瀝青廠

為改善土城承天路附近工業區交通壅塞問題，新北市養工處最近將拆除位於承天路14號計畫道路上的大型違建，現況只有雙向2車道，若遇車輛故障則會嚴重影響車流，決定開闢為雙向4車道。市府2年前通知計畫道路上違建戶，其中6家皆已配合拆除，只剩瀝青廠拒不拆除還四處陳情，市府表示，期盼業者自行拆除。

新北市城鄉局表示，土城4-13計畫道路在1972年4月26日發布實施「土城都市計畫」時，就劃為「道路用地」，在1989年已完成徵收程序，公所徵收後部分建物並未拆除而長期佔用公地。隨著當地經濟發展交通量增加，現經交通局評估確有開闢需求，請養工處完成道路規劃設計，因此進行道路開闢事宜。

養工處說明，土城承天路14號瀝青廠位於計畫道路範圍內，1989年已領取800萬元徵收補償金，大約在2年前經市府相關單位評估，認為該道路交通壅塞有開闢之必要，於2021年12月底與瀝青廠說明並要求拆除，原訂於2022年4月底進行拆除，但該工廠陳情表示，公司已有承攬公共工程，如執行拆除恐影響相關公共建設及公司面臨違約賠償等問題。

養工處和相關單位同意業者延至今年2月底拆除，總計兩年來已給瀝青廠3次自行拆除機會，迄今非但未拆除違建，還不斷四處不實指控。

工務局表示，計畫道路上的7家違建在1989年均已領徵收補償金，瀝青廠當年領取800萬元，2年前市府通知位於計畫道路7家違建配合拆除後，其中6家已陸續配合拆除，只剩瀝青廠四處控訴陳情，市府認為已充分向屋主說明並給予合理緩衝期後，不得不主動請拆除大隊張貼拆除通知單排定進場執行拆除。