改善三鶯20萬人用水 板新水廠耗資10億增設2.4萬噸清水池

新北市三峽、鶯歌區過往用水水質不佳且經常性停水，當地立委吳琪銘向經濟部反映後，耗資10.67億元於板新給水廠增設2.4萬噸清水池將於年底完工，將有助於調節三鶯地區尖峰和離峰用水，減少停水和復水時間提高地區供水穩定。

位在新北市三峽的板新水廠落成已約40餘年，過往僅有5.5萬噸清水池，隨著人口急遽發展供水量已不敷使用，導致當地經常間歇性停水，為穩地三鶯地區供水品質，立委吳琪銘協調經濟部耗資10.67億元在板新水廠增設2.4萬噸清水池，穩定三鶯定區供水需求。

今日上午自來水公司董事長胡南澤等人前往板新水廠考察2.4萬噸的工程進度和執行狀況，檢視北倉配水池的工程質量和進度，以確保三峽高地勢地區供水穩定，也是共飲翡翠水的最後一塊拼圖。

吳琪銘表示，一直以來都積極的爭取三鶯地區的翡翠水供應，以完成雙北共飲翡翠水的目標，板新給水廠的清水安全儲量必須提升才能有效提升民生用水的供給。為此向經濟部和台灣自來水公司提出需求，促使自來水公司自籌了10.67億元用於板新淨水廠的2.4萬噸清水池工程。工程預計將提供三鶯地區用水系統的穩定性，預計今年底完工。