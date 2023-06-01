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小市民再刊頭版廣告 蔣萬安：會多管齊下改善行人交通

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
署名「小市民施克德」今天再度登3大報頭版廣告，批人民守法素質太差，「優先解決方案：嚴格執法，加強取締交通違規」。記者楊德宜／攝影
署名「小市民施克德」今天再度登3大報頭版廣告，批人民守法素質太差，「優先解決方案：嚴格執法，加強取締交通違規」。記者楊德宜／攝影

為洗脫行人地獄惡名，台北市長蔣萬安上任後推動「行人安全友善計畫」，訂定四大主軸、研訂10項政策及34項工作項目。不過小市民施克德兩度刊登三大報頭版廣告，指問題核心出在「人民守法素質太差，不遵守法規」，認為優先解決方案是「嚴格執法，加強取締交通違規」。台北市長蔣萬安今回應市民刊登廣告建言，表示會多管齊下，改善行人交通環境。

蔣萬安上午接見台北市滑水協會前受訪表示，對於有民眾以小市民名義，接連於5月22日及今天在聯合報等三大報刊登半版頭版廣告，訴求嚴格執法，並羅列2022年交通部公布的車禍前5大原因，稱結論是人民素質太差。

蔣萬安說，會透過教育跟宣導方式，全面提升民眾的守法素質跟觀念，另一方面，也要加強嚴格執法，改善行人交通都會多管齊下。蔣表示，市府也會針對相關交通工程改善行人友善空間，希望未來在交通事故發生率能夠降低，給市民一個更友善的交通環境。

蔣萬安

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