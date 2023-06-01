槍案頻仍引爭論 新北：治安不分顏色應源頭管制

高雄市府以新北市槍案數據，指新北市長侯友宜別只想著選總統，放任治安惡化。新北市府今天深夜表示，若中央能傾力從源頭嚴格管制槍毒、詐騙及黑金，前線員警就不須疲於奔命。

高雄市府發言人周璟瑜今天傍晚發布新聞稿表示，新北市今年光是4月至5月已發生8起槍擊案，共開90槍，治安疑慮震驚全台，高雄今年槍擊案為零。

周璟瑜說，侯友宜出身警界、曾任警政署長，不應無視新北槍擊案件數。不要成為總統參選人，就只想著要選舉，忘記市長的責任，應市政優先、治安優先。

新北市府副發言人羅婉庭，今天深夜透過新聞稿表示，侯友宜對治安現況的憂心，發言都是根據「遠見雜誌」民調數據，受訪發言是苦口婆心提醒執政黨，要正視全台都一樣的結構性治安問題。

羅婉庭說，侯友宜多次強調，全國基層員警都盡最大努力，以最快速度破案逮人，壓制犯罪。治安從來不只是新北市的事，而是全台灣共同面臨的問題。若中央能傾力源頭嚴格管制槍、毒、騙、黑金，前線員警又何須疲於奔命。

羅婉庭表示，維護治安不分政黨、不分顏色，必須齊心協力面對，不要讓全國辛苦打擊犯罪的警察，被無情的政治打擊，辜負他們的努力。