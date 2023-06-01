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3億元打造 西門町遊客中心開幕

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北報導
4層樓的西門町遊客中心除設有諮詢服務台及友善公廁，更首創旅客閱讀休憩空間及行李寄放服務。北市觀光傳播局提供
4層樓的西門町遊客中心除設有諮詢服務台及友善公廁，更首創旅客閱讀休憩空間及行李寄放服務。北市觀光傳播局提供

曾被前市長柯文哲稱「花3億打造，聽了皮皮挫」的西門町遊客中心昨天啟用，市長蔣萬安出席開幕表示，西門町是熱門景點，遊客中心開幕能迎接更多國外觀光客。但地方認為，儘管觀光客回流，三年疫情太重傷，現商機僅回來6、7成，過去相當仰賴陸客消費力，目前還缺這一塊，盼能再改善周邊遊民問題，辦更多活動、打造商圈特色。觀傳局回應，後續會透過觀光補助、旅遊路線宣傳， 與在地推廣地方特色。

萬華新起里長陳鴻祥表示，目前西門町人潮已進來，遊客中心可帶動商圈，然而垃圾問題很頭痛；西門里長葉敏惠也說，遊客愈來愈多，垃圾等問題無法一蹴可及解決，得長遠規畫慢慢來。

環保局表示，未來會因應人潮增加評估增設數量，或於特殊節日、周末加設汽油桶等大型垃圾桶，方便民眾丟垃圾，現階段清潔人力則足夠，可維持環境整潔。

蔣萬安昨天主持西門町遊客中心開幕，換上旅服員制服化身一日站長，這處漢中街45號遊客中心土地原本為國產署所有，多年荒廢，柯任內斥資3億多元打造。遊客中心除旅遊諮詢，也有休息閱覽環境、充電服務，更設有性別友善廁所、親子哺乳室等；遊客中心也提供行李置放的置物櫃，觀光客不用再提著大大小小行李逛西門町，並結合派出所確保環境治安。

西門町徒步區促進會理事長劉金龍表示，西門町在疫情這三年重傷太大，遊客中心開幕，盼讓觀光品質更好，目前國外觀光客以韓、港、馬來西亞等東南亞旅客為主，但還缺消費力最強的陸客；前理事長劉家鑫也表示，目前西門町疫情期間空租店面有陸續租出去，西門町就像是日本新宿，商圈也在想怎麼樣形塑更多西門町特色。

有商家反映，希望政府可解決遊民問題，尤其遊民多聚集在觀光客多的捷運站出口，萬華分局表示，只要獲報都會到場查證身分，確認無帶危險物品會請其離開。

觀傳局表示，西門町及萬華在地旅遊規畫，除完善遊客中心服務，也會規畫小旅行路線等遊程，各局處也將辦理各式商圈活動，如西門PLAY樂購町、在地市集等。

西門町遊客中心還有行李寄放，讓旅客輕鬆暢遊西門町。記者黃義書／攝影
西門町遊客中心還有行李寄放，讓旅客輕鬆暢遊西門町。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨天出席「西門町遊客中心」開幕，並化身西門町遊客中心一日站長，介紹遊客中心的服務。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨天出席「西門町遊客中心」開幕，並化身西門町遊客中心一日站長，介紹遊客中心的服務。記者黃義書／攝影

西門町 疫情 遊民 蔣萬安

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