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捷運丹鳳站逾4千坪都更 回饋3公設

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀／新北報導
新北市新莊區捷運丹鳳站旁約4372坪的都更案，將進入都市審議委員會審議。示意圖／新北市都更處提供
新北市新莊區捷運丹鳳站旁約4372坪的都更案，將進入都市審議委員會審議。示意圖／新北市都更處提供

新北市新莊區捷運丹鳳站旁約4372坪的都更案，5月11日公開展覽期滿，都更審議委員會審議一旦通過就能開工。都更處副處長李擇仁說，審議階段最需要討論的是各地主分回的坪數、樓層及車位，這階段往往需要不少時間，估計該案審議需1年。

新北市都更處說，該案北鄰中正路、南臨福營路，與捷運丹鳳站僅相距70公尺，基地面積1萬4455.23平方公尺，約4372坪，地上物現已拆除，未來將分為A、B兩區，分別興建一幢2棟及一幢3棟，地上32、33層、地下5層的建築物。

都更處指出，本案捐贈近1600平方公尺的公共化幼兒園，預計可收托182名幼童；社會住宅部分共捐贈44戶，未來有需要的民眾申請入住，警察局新莊分局交通分隊已於今年完工。

此外，基地內除了留設4公尺步行及開放空間，也會取得黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，同時配合工業區轉型及場站周邊整體環境改善，在基地旁捐贈公園，供更多的休閒活動空間。

李擇仁表示，此案是自辦都更，建商需與私地主協調分回坪數、樓層以及車位，這階段往往需要不少的時間，在都委會審議時通常會花上至少1年的時間，但是如果地主意見較一致，整合速度加快，也可能在半年內通過。

都更 綠建築

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