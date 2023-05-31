漁人碼頭即時影像獲好評 新北擬增九份烘爐地直播

淡水漁人碼頭的直播影像獲好評，無論是夕陽美景或璀璨煙火，都可透過手機或電腦即時欣賞壯闊風景。新北市觀旅局計劃在中和烘爐地與瑞芳九份，增設高畫質鏡頭，直播百萬夜景。

新北市政府觀光旅遊局今天在市政會議專案報告，介紹夜間觀光、路跑觀光與三鐵觀光等主題，還有九份紅燈籠、定向越野等新型態觀光，並持續推動基北北桃、北台8縣市的觀光合作。

觀旅局說，架設在淡水漁人碼頭的超高解析即時影像，受國內外民眾喜愛，去年7月12日在網路YouTube上架後，獲高評價與至今580萬的瀏覽人次。今年6月，預計在中和區南勢角烘爐地、瑞芳區九份開城殿（天公廟）也將架設超高畫質攝影鏡頭，24小時直播美景。

觀旅局告訴中央社記者，九份天公廟是很棒拍攝夜景的地方，無論是夕陽、雲海，都可盡收眼底。中和烘爐地也可看見大台北盆地與台北101的知名景點。將來不必爬山也可透過掌上行動裝置或電腦，不限時空臥遊百萬美景。

觀旅局說，這兩處預計6月起裝設並上架的攝影機，橫向解像度達到4000像素的級別（4K），以低照度高解析攝影機結合串流運算平台，可調教鏡頭、運算訊號、自動重啟、監控並提醒串流異常、抑制低影格速率等功能，以穩定呈現日夜、晨昏、星空等高品質景緻。

雖受到颱風外圍環流及午後對流雲系發展旺盛影響，記者下午實際透過網路直播觀看淡水漁人碼頭的直播畫面，仍可清晰看見純白色風帆造型的情人橋上的步行旅客，及港區停泊躲避颱風的舢舨與遊艇、興建中的淡江大橋、漲潮的淡水河及遠處的台北港、雲霧繚繞的觀音山。

觀旅局說，今天的淡水漁人碼頭畫面，比想像的天氣還要好，之前即時影像還拍攝過許多淡水夕陽美景。在跨河煙火秀的慶典活動，也會調整視角，透過即時影像提供全球網友，身歷其境的璀璨奪目火樹銀花。