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汐止300戶社區居民搭車不便 新巴士F902將增站

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪會勘，希望新巴士F902可以延長行駛路線，增設停靠站，方便民眾搭車。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪會勘，希望新巴士F902可以延長行駛路線，增設停靠站，方便民眾搭車。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區水源路2段125巷進去，新的社區大樓進駐，300戶的住戶進出要搭新巴士，除了要走一段路之外，還有長長的斜坡道，對老人家來說很不方便，所以，今(31)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望新巴士F902可以延長行駛路線，增設停靠站，方便民眾搭車。

白雲里長陳俊地說，因為社區離公車站還有蠻遠的一段距離，有些年紀比較大的走路不方便，所以，住戶一直希望能夠讓直走水源路的新巴士F902延駛增設停靠站，美麗山林這個社區大概有380幾戶，現在陸續交屋的已經200多戶了，住戶越來越來，有搭車的需求，希望新巴士F902可以開上來。

新北市議員張錦豪表示，在水源路二段新社區住戶陸續進駐，大概三、四百戶，那因為水源路不寬，但還是需要大眾運輸工具，讓民眾方便到新台五路去轉車接駁或去買菜，所以，今天請公所及公車業者一起來協調會勘，將新巴士轉進水源路2段125巷進去新的社區。

張錦豪指出，今天會勘也討論增設站牌及候車亭，讓附近民眾方便搭新巴士進出，但這還需要土地所有權人同意，要等社區開完會決定。

因為有牽涉到私人地的問題，將等社區開會決定後，讓新巴士F902增設停靠站，當天一行人也實地到現場看新巴士行駛路線，以及考慮到迴轉空間設置站牌，未來也研商找地點設公車候車亭，預計六月底社區開會決定後，七月新巴士F902就能延長行駛路線，讓目前大概300戶社區居民搭新巴士進出更方便。

公車 汐止 張錦豪

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