汐止警精緻執法總動員 響應停讓文化擺脫行人地獄惡名

新北市政府警察局汐止分局參與臺北市區監理所基隆監理站今(31)日的「基隆及新北七區運輸單位響應路口停讓安全宣示大會」，合力傳遞正確路口停讓的觀念。汐止警精緻執法總動員，從5月22日迄今成效卓著，上述路口皆無行人發生事故，藉由效率執法及積極宣導等雙刃，擺脫行人地獄惡名。

由基隆市政府交通處、警察局、新北市政府警察局瑞芳分局、金山分局，以及基隆主要運輸業，包含遊覽車、租賃車、貨運業、計程車業者代表等單位出席，合力傳遞正確路口停讓的觀念，以強化老人小孩的行人安全及減少事故悲劇發生！

自112年5月22日起，汐止警分局實施「行人高發事故路口精緻執法」及「擴大取締路口不停讓行人」專案，於汐止區大同新台路口、新台南興路口、忠孝秀峰路口、新台連興路口、新台福安路口、大同江北路口、新台秀峰路口等處精緻執法，統計112年5月22日迄今成效，上述路口皆無行人發生事故，藉由效率執法及積極宣導等雙刃，利斬行人地獄惡名。近來，汐止警分局在宣揚車輛禮讓文化同時，不僅認真打「噪」，亦著重加強取締違規停車亂象，展現汐警剛柔並濟的執法決心。

汐止警分局長黃國政表示，利用此次「基隆及新北七區運輸單位響應路口停讓安全宣示大會」，由所有參加的公、民營運輸單位與會人員共同宣示「路口停看聽、安全有保障、車輛慢看停、行人優先行」，敦促用路人建立正確、良好的習慣，車輛減速停讓行人、行人尊重車輛加大步伐，車輛勿違停人行道，希望用路人與汐警一同努力，打造安全穿越文化的美好家園！