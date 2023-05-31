萬里第一公墓公告要遷墓 引民眾反彈終於不遷了

萬里區靠近第一公墓的土地上出現公告，因萬里區清潔隊要修改內部環境，把作業區及辦公區結合，導致附近墓地有部分需要遷葬的需求，為此也引發民眾反彈，經新北市議員張錦豪在市議會業務質詢中向環保局長反應，考量民眾慎終追遠習慣，確定不會遷墓。

新北市議員張錦豪指出，因為清潔隊的辦公作業區修整，因此公告遷葬，要求在8月底前要遷走，其中還有不少是無主墳，實在是讓民眾措手不及，在質詢中，環保局給出確定答覆，不用遷葬，而因為公告已經遷葬的民眾，也將由環保局給予合理的補償。

原本為了改善萬里區清潔隊的作業空間，計畫要將目前區隊所在國產署所有的公園用地變更成為機關用地，而其中就包含了部分的30門墓地需要遷葬。但經評估後，尊重地方慎終追遠的習俗，以減少擾動為原則，廢止遷葬公告，而後續萬里清潔隊也將會重新檢討再規劃廳舍配置。