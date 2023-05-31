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北市進入腸病毒流行警訊期 教托育機構應落實通報與停課

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市衛生局今公告，北市腸病毒進入流行警訊期，教托育機構須落實通報與停課措施，此為示意圖。聯合報系資料照
台北市衛生局今公告，北市腸病毒進入流行警訊期，教托育機構須落實通報與停課措施，此為示意圖。聯合報系資料照

全國腸病毒疫情近一個月呈上升趨勢，連續4周高於全國流行閾值1.1萬次。台北市衛生局今公告，北市腸病毒進入流行警訊期，教托育機構發現學童、幼童疑似手足口病、疱疹性咽峽炎或腸病毒感染起48小時內，須完成通報並遵守停課措施，以防止腸病毒疫情持續擴大。

北市衛生局提及衛福部疾管署監測資料，第21週5月21日至27日全國腸病毒門急診就診計1萬2702人次，已連續4週高於全國流行閾值1.1萬人次，北市當周就診1040人次，已接近流行閾值1100人次。

衛生局指出，全國迄今累計3例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型，北市無重症確診病例。

衛生局今公告北市腸病毒進入流行警訊期，學童、幼童有疑似手足口病、疱疹性咽峽炎或腸病毒感染的案例時，教托育機構於發現起48小時內要完成通報，並遵守停課措施。

衛生局提醒，腸病毒進入流行期後，北市幼兒園、短期補習班、托嬰中心及兒童課後照顧服務中心，若7日內同一班級有包含2名以上幼童，經醫師臨床診斷為腸病毒感染（含手足口或疱疹性咽峽炎等），該個案班級含假日應停課7日，腸病毒學子應請假在家休息7天，不到校也不要到公共場所、托育中心或補習班等。

腸病毒 衛生局 北市

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