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林口長庚兒童癌症病房遊戲室美化再出發 快樂小天地

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
兒童病房的志工於遊戲室帶領、陪伴住院孩童遊戲和實作。圖／林口長庚醫院提供
兒童病房的志工於遊戲室帶領、陪伴住院孩童遊戲和實作。圖／林口長庚醫院提供

林口長庚醫院副院長邱政洵 、兒童內科部長江東和今天參加醫院兒童癌症病房遊戲室美化再出發剪綵活動，並肯定遊戲室風格改變後煥然一新，加上大專志工安排搭配豐富有趣的活動，讓住院病童在院期間可以有溫馨、開心的回憶。　　

林口長庚表示，兒童癌症病房服務來自各地的兒童癌症病童，對於小朋友而言，玩樂同時也是一種療育的過程，2020年起因為新冠肺炎疫情影響，轉為透過雲端關懷陪伴住院孩童，隨著疫情緩和，邱政洵副院長、兒童內科部江東和部長與醫護團隊，結合民間團體資源，改變兒童遊戲室原有風貌，營造友善的醫療環境。

基於體恤兒癌病童住院治療的不適感，國際獅子會300A2區等團體與林口長庚醫護團隊集思廣益，透過設計師的巧思，將原先活潑熱鬧的遊戲室轉變為具文青、藝術氣息的溫馨空間，提供住院孩童及家長一個放鬆休憩的環境，並以舒適、安全及溫暖的理念，搭配木作材質壁爐、木紋地板、溫馨跳色的天花板，以及獅子與狐狸等可愛動物插畫，彷彿來到動物森林的童話樂園，讓小朋友們在配合治療時也能轉換心情。

林口長庚醫療團隊和各界參與美化兒童病房遊戲室的代表合影，感謝大家為癌童付出。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫療團隊和各界參與美化兒童病房遊戲室的代表合影，感謝大家為癌童付出。圖／林口長庚醫院提供

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