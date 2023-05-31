林口長庚兒童癌症病房遊戲室美化再出發 快樂小天地

林口長庚醫院副院長邱政洵 、兒童內科部長江東和今天參加醫院兒童癌症病房遊戲室美化再出發剪綵活動，並肯定遊戲室風格改變後煥然一新，加上大專志工安排搭配豐富有趣的活動，讓住院病童在院期間可以有溫馨、開心的回憶。

林口長庚表示，兒童癌症病房服務來自各地的兒童癌症病童，對於小朋友而言，玩樂同時也是一種療育的過程，2020年起因為新冠肺炎疫情影響，轉為透過雲端關懷陪伴住院孩童，隨著疫情緩和，邱政洵副院長、兒童內科部江東和部長與醫護團隊，結合民間團體資源，改變兒童遊戲室原有風貌，營造友善的醫療環境。