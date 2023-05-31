響應國家海洋日 新北6月起邀民眾一起清垃圾愛護海洋

國家海洋日將至，新北市環保局將於6月起辦理海洋環境系列活動，包括6月5日號召「潛海戰將」參與淨海活動；6月11日辦理「海 記得我嗎？」，認識結合AI技術的淨海工具「湛鬥機」等活動，6月至9月期間具備潛水證照民眾只要至新北基隆的「淨海合作社」參與淨海行動，就可免費借用完整淨海裝備。

環保局表示，適合潛水淨海的季節即將來臨，6月至9月期間是「淨海合作社」的活動旺季，潛水活動相關業者將提供因地制宜的服務，歡迎具有潛水證照且想要為清淨海洋盡一份心力者，加入「潛海戰將」行列，至「淨海合作社」免費借用網袋、浮力袋、氣瓶等潛水設備協助清除海底垃圾，再於淨海後將清除過程的影像記錄、清理出的海廢交予「淨海合作社」。

環保局6月5日於瑞芳區蝙蝠公園旁的海域辦理淨海活動，邀請「潛海戰將」報名參加，共同清除海底廢棄物，用實際行動愛護海洋。