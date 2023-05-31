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工廠營運明起訪查 新北強調不做課稅依據

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今年工廠校正講習會於112年5月18日辦理。圖／新北市經發局提供
今年工廠校正講習會於112年5月18日辦理。圖／新北市經發局提供

新北市境內約有兩萬間工廠，為瞭解工廠營運實況，經發局明起至7月10日展開訪查，實際瞭解工廠實際營運實況，為免遭工廠具局訪查，經發局強調財務資料不做課稅依據，訪查以作為未來政策擬定方向，呼籲業者配合。

經發局表示，訪查除工廠基本資料外，還包含工廠營業收支、產銷存量值、當年增購固定資產、技術交易及研究發展經費等資料，受查工廠財務資料將絕對保密，不作為課稅依據。

校正調查期間廠家需事先備妥統一發票章或工廠、公司章協助校正工作，訪查中如發現工廠歇業、遷址或其他登記事項有所變更將依規定輔導，促請辦理工廠變更登記或予以公告廢止。

若去年新北市工廠校正結果為「營運中工廠」或新登記工廠，可利用經濟部工廠校正及營運調查網路填報系統網路填報，降低紙本填報錯誤率，並可匯入往年資料提升填報效率。

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