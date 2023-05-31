西門町遊客中心落成 多元服務迎接疫後國際觀光客

西門町遊客中心今天正式營運，設有諮詢服務台、友善公廁、手機充電站、行李寄放櫃等，並結合行動派出所提供服務，用天井及滿牆綠意的明亮氛圍，迎接疫後來自各地的觀光客。

北市觀光傳播局表示，遊客中心有明亮天井，以滿牆綠意的植栽繪圖，及充滿在地歷史與文化彩繪意象，搭配西門地區觀光地圖，讓旅客能探訪周邊景點。

全新落成的遊客中心，1樓設有旅遊諮詢服務櫃台，以及由萬華分局進駐的西門町機動派出所；2樓則是旅客休憩閱讀空間，提供中英日韓等不同語言的旅遊圖書；3樓提供旅客行李寄放服務；4樓為辦公室。

觀傳局說，遊客中心提供旅遊景點及文宣、充電服務、雨傘借用及老花眼鏡借用等，也有哺乳室、自行車簡易維修工具、飲水機、行李寄放及友善廁所等。

台北市長蔣萬安出席開幕時說，他高中時常來西門町，先去萬年大樓買模型，買完後去附近的影城看電影，再去吃阿宗麵線、老天祿滷味等，是很美好的回憶，也感謝所有協助爭取遊客中心成立的立法委員、北市議員以及在地里長，希望迎接疫情舒緩後的國際觀光客。

旅客中心位於漢中街45號，原本因被長期占用、年久失修，是西門町的一座廢屋，後經地主國有財產署收回。觀傳局表示，北市民國108年接受在地協會建議，尋覓地點增設西門町遊客中心，由觀傳局提供需求；新建工程處代辦規劃設計與施工。