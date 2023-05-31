快訊

5月報稅大魔王最後一天！網路申報開放到今晚12點 完整流程管道一次看

「瑪娃」直衝日本沖繩！知事籲：非必要勿外出 將發布暴風警報

陸駭客網路進攻關島：打美侵台的混合戰試驗？

西門町遊客中心落成 多元服務迎接疫後國際觀光客

中央社／ 台北31日電

西門町遊客中心今天正式營運，設有諮詢服務台、友善公廁、手機充電站、行李寄放櫃等，並結合行動派出所提供服務，用天井及滿牆綠意的明亮氛圍，迎接疫後來自各地的觀光客。

北市觀光傳播局表示，遊客中心有明亮天井，以滿牆綠意的植栽繪圖，及充滿在地歷史與文化彩繪意象，搭配西門地區觀光地圖，讓旅客能探訪周邊景點。

全新落成的遊客中心，1樓設有旅遊諮詢服務櫃台，以及由萬華分局進駐的西門町機動派出所；2樓則是旅客休憩閱讀空間，提供中英日韓等不同語言的旅遊圖書；3樓提供旅客行李寄放服務；4樓為辦公室。

觀傳局說，遊客中心提供旅遊景點及文宣、充電服務、雨傘借用及老花眼鏡借用等，也有哺乳室、自行車簡易維修工具、飲水機、行李寄放及友善廁所等。

台北市長蔣萬安出席開幕時說，他高中時常來西門町，先去萬年大樓買模型，買完後去附近的影城看電影，再去吃阿宗麵線、老天祿滷味等，是很美好的回憶，也感謝所有協助爭取遊客中心成立的立法委員、北市議員以及在地里長，希望迎接疫情舒緩後的國際觀光客。

旅客中心位於漢中街45號，原本因被長期占用、年久失修，是西門町的一座廢屋，後經地主國有財產署收回。觀傳局表示，北市民國108年接受在地協會建議，尋覓地點增設西門町遊客中心，由觀傳局提供需求；新建工程處代辦規劃設計與施工。

西門町

延伸閱讀

企鵝妹又「辱華」！粉絲問「台灣不屬於中國」她秒回應：同意

影／柯文哲稱花3億皮皮挫 蔣萬安扮旅服員主持遊客中心開幕

西門町遊客中心開始營運 蔣萬安化身一日站長

馬爾地夫疫後觀光復甦衝第一 多虧有這國觀光客

相關新聞

國民黨4北市議員遭冒名行騙 酸陳建仁打詐跟防疫一樣爛？

詐騙層出不窮，國民黨北市議員應曉薇、王欣儀與游淑慧今開記者會指出，接連遭冒名創臉書與LINE假帳號，對方還到處留言或誆支...

捷運丹鳳站4300坪都更回饋3公設 審議通過預估需一年

新北市新莊區捷運丹鳳站旁約4372坪的都更案，5月11日公開展覽期滿，將進入都市審議委員會審議，通過就能開工。都更處副處...

工廠營運明起訪查 新北強調不做課稅依據

新北市境內約有兩萬間工廠，為瞭解工廠營運實況，經發局明起至7月10日展開訪查，實際瞭解工廠實際營運實況，為免遭工廠具局訪...

新北國小擁書率竟六都最低 議員黃淑君要求穩定補助

教育部統計處今發布統計資料顯示，擁有400萬人口的新北市，110學年度國小學生20萬7千餘人，擁書率為27.08本，新北...

侯友宜有轉變 秦慧珠：神探出擊必定能獲勝

國民黨台北市議會黨團中午舉行黨團大會，台北市議員秦慧珠受訪指出，針對傳出「換侯論」，她說不擔心，因為黨主席朱立倫在國民黨...

防大雨復興大曼路段明預防性封閉 今最後通行時間要注意

因應瑪娃颱風來襲，預估今晚至明日，於新北及桃竹山區有顯著降雨，而台7線大曼路段49至50公里處，將辦理預防性封路，今有6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦