侯友宜有轉變 秦慧珠：神探出擊必定能獲勝

國民黨台北市議會黨團中午舉行黨團大會，台北市議員秦慧珠受訪指出，針對傳出「換侯論」，她說不擔心，因為黨主席朱立倫在國民黨團講得非常清楚，誰換誰是民進黨打國民黨的奧步三部曲，不會有換侯，她覺得侯友宜已經在改變了，侯友宜是一個神探，最後一出擊必定能獲勝。

對於郭台銘和柯文哲的互動，秦慧珠說，4年前也傳說郭柯合，傳了很久破局，所以國民黨不擔心，這次郭董有信守承諾會支持侯友宜，相信郭董是一個信守承諾的人，且這次並沒有和國民黨有任何決裂，至少在侯友宜提完名後，看到郭董風度非常好。

秦慧珠說，至於郭台銘在金門向柯文哲喊「海誓山盟」，她說，新北市有海也有山，一定會邀請「台灣阿銘」去新北看山看海，再來一次，比他們更感情融洽的金石之盟。

至於侯友宜民調變第三？秦慧珠說，如果個別民調有這樣的現象，也是對侯友宜、對國民黨警惕，如何找回國民黨基本盤至少有35%、泛藍基本盤至少有40%，這是侯友宜、國民黨要共同努力的。

秦慧珠說，侯友宜是一個神探，過去一生都在跟歹徒對峙、布局，最後把歹徒抓到，可知道他的個性其實在幕後運籌帷幄，最後是一出擊就必定能獲勝，所以侯探長的個性可能跟其他政治人物不一樣，不會在事情沒有成功前就大鳴大放。