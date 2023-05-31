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國民黨4北市議員遭冒名行騙 酸陳建仁打詐跟防疫一樣爛？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員應曉薇（右）、王欣儀（中）與游淑慧（左）接連遭冒名行騙，副議長葉林傳也是受害者。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員應曉薇（右）、王欣儀（中）與游淑慧（左）接連遭冒名行騙，副議長葉林傳也是受害者。記者林佳彣／攝影

詐騙層出不窮，國民黨北市議員應曉薇、王欣儀與游淑慧今開記者會指出，接連遭冒名創臉書與LINE假帳號，對方還到處留言或誆支持者投資詐錢。她們指出，公眾人物成了詐騙幫兇，北市議會副議長葉林傳也是受害者，目前4人均已報案，暗酸行政院長陳建仁說防詐就像打疫苗，指打詐跟防疫作為一樣爛？

3位國民黨北市議員在北市議會開記者會指出，中央2016年成立跨部會打詐中心、2022年成立跨部會打詐國家隊，今天又要成立打詐專責辦公室。

應曉薇說，葉林傳跑到她臉書留言，後來得知「這個副議長只有3個字是真，其他都是假的」，台中市長盧秀燕、立法委員王鴻薇也受害。她已報案，但警方能查出這個假面人？據她所知無法查，因為臉書稱沒有實質詐騙證據，警方就無法調資料查。

王欣儀指出，去年12月有人盜用她的照片，成立假的臉書與LINE帳號，私訊騷擾民眾要求假投資，利用公眾人物的公信力行騙，通訊軟體Telegram也有被造假，以其名義與民眾聊天，近日又有人盜用她參加公益活動和照片以假亂真，冒名成立公益理財社團騙投資股票，受害民眾除了報案，卻沒辦法做什麼，報案也查不到。

她說，很多陳情民眾常抱怨被詐騙投資股票，積蓄全沒了，公眾人物卻成了詐騙幫兇，更酸最大詐騙集團有沒有可能在總統府和行政院？陳建仁說防詐就像打疫苗，是指打詐跟防疫作為一樣爛嗎？籲政府打詐不要嘴巴講講。

游淑慧指出，她的臉書粉專有藍勾勾認證，結果現在沒有用，第一時間發現假臉書粉專就向臉書公司檢舉，臉書卻建議她封鎖該名假帳號，處理消極。像是臉書等境外公司在台灣賺錢，就要受台灣法律管制，數位步應跟臉書溝通，可用名稱、AI辨識審核，從源頭管理不讓假冒帳號申請成功。

她質疑，詐騙集團發送簡訊得透過電信公司，難道電信公司接單都不用審核？據她所知，政治人物在選舉時發送簡訊都要先審核內容，為什麼詐騙簡訊不用？詐騙集團無孔不入，應該立法規範，要求賦予社群平台業者及電信業者具備審核責任。

台北市警察局副局長李謀旺說，5月統計數據，警局受理Youtube和臉書的假投資網頁共506件，刑事局會轉請社群平台處理。

李謀旺指出，立法院昨天三讀通過「證券投資信託及顧問法修正草案」，未來業者託播廣告必須實名制，民眾跟臉書檢舉或警方受理轉請業者處理，業者須主動在期間內下架，否則將受罰鍰與賠償連帶責任。另，三大電信業運用AI科技識別詐騙電話等資訊以攔檢。

北市刑大副大隊長郭建成表示，警方已受理議員葉林傳、應曉薇、王欣儀與游淑慧報案，並向臉書投單調閱資料，要求移除假的臉書粉專及帳號，後續將朝偽造文書、妨害電腦使用偵辦。

國民黨北市議員應曉薇、王欣儀與游淑慧（中）今開記者會指出，接連遭冒名創臉書與LINE假帳號，對方還到處留言或誆支持者投資詐錢。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員應曉薇、王欣儀與游淑慧（中）今開記者會指出，接連遭冒名創臉書與LINE假帳號，對方還到處留言或誆支持者投資詐錢。記者林佳彣／攝影

詐騙集團 北市 王欣儀

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