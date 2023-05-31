臉書現國民黨4北市議員假粉專 警通知業者下架

國民黨台北市議員應曉薇今天說，包括她共有4名北市議員遭冒名成立臉書粉絲頁，懷疑同一集團所為並涉嫌詐欺。警方則回應已通知業者下架，提醒民眾注意招攬投資文章可能涉詐。

應曉薇、游淑慧、王欣儀等3名國民黨台北市議員今天在台北市議會召開記者會，應曉薇說，有網友冒用她的名義成立臉書（Facebook）粉絲專頁，還在由她本人經營的臉書留言，以假投資或辦公益活動等理由詐騙，台中市長盧秀燕、立法委員王鴻薇也遇到同樣狀況。

應曉薇表示，除了她遭人冒名成立臉書粉絲頁，王欣儀、游淑慧、葉林傳等市議員也有相同情形，而且這些冒名臉書粉絲專頁都取得藍勾勾認證，目前皆已報警，認為應是同集團所為，因為同時間就可貼出很多不實訊息。

王欣儀說，有人冒用她名義設臉書粉絲頁，以假投資為由詐騙，許多民眾誤以為是由她經營的粉絲頁，險遭詐騙；此外，冒用她名義的還包括LINE群組、Telegram，建議中央應從源頭管理，不管是針對臉書等社群平台或與電信公司溝通，可先推動實名認證制度。

游淑慧則指出，發現遭冒名後曾向臉書檢舉，事後僅被通知可封鎖對方，但市民還是會看到冒名臉書粉絲團，呼籲中央應持續與臉書等業者接洽，且業者不應推卸責任。

出席記者會的台北市警察局副局長李謀旺說，經統計，5月受理假投資詐騙共506件，管道包含臉書、YouTube等，已通知業者協助；針對打擊及防詐騙，中央提出修法，立法院昨天三讀通過相關條文，可持續打擊詐騙。

列席的台北市刑警大隊副大隊長郭建成指出，議員已報案，將朝偽造文書、妨害電腦使用罪嫌偵辦，並已通知業者下架假冒的臉書粉絲專頁，若民眾遇類似狀況，可先向業者檢舉並報警，警方會協助通知業者。

警方表示，民眾刷臉書時，應注意貼文的政治人物是否有藍勾勾，若有才是本尊，但詐騙集團可能透過廣發訊息等方式，獲得藍勾勾，民眾應注意貼文，若提到投資等，就為詐騙手法。