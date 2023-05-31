北市街頭藝人新制6/1上路 2招防堵人頭代抽

台北市信義徒步區是熱門街頭藝人展演場地，為解決人頭代抽、正取者無故未到問題，文化局祭出2項新制，6月1日起部分熱門點位不開放現場遞補，且若登記2人團體者須全員到場才可演出。

台北市街頭藝人自民國110年起由審查制改為登記制，至今已有4026人登記成為街頭藝人，然而長年進行爵士鼓展演的藝人「羅小白S.white」今年初反映，本來就已經很搶手的信義徒步區展演點，常常有正取者抽到卻不演出，造成表演場地被剝奪。

台北市文化局為此修正「台北市信義及西門徒步區街頭藝人從事藝文展演活動申請管理要點」，相關規範6月1日起生效。

根據修正後的要點，原本信義徒步區的街頭藝人展演點，如果正取人在時間開始30分鐘後還沒到，可開放現場候補名單遞補演出，但為避免這類狀況頻繁發生，最熱門的新光三越A4與BELLAVITA中間、新光三越A8與微風松高中間2個點位將取消現場候補機制。

此外，原本規定團體展演要出席人數達全團2分之1才可開始演出，但6月1日起如果是2人團體，要2人都到場才可進行展演。

文化局表示，此次修正同時加重無故未到的停權罰則，原本在1個月內被註記違規2次，只暫停申請及使用場地資格2個月，6月1日起將加重為6個月，但如果可以證明是因為緊急事故、疾病或戶外場地遇雨無法展演者就不在此限。

文化局指出，目前正在規劃試辦讓街頭藝人透過手機完成展演場地報到，並研議部分展演點位要繳交保證金才能抽籤，希望解決人頭代抽問題，維護街頭藝人公平展演權益。