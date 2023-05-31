影／柯文哲稱花3億皮皮挫 蔣萬安扮旅服員主持遊客中心開幕

曾被前市長柯文哲稱「花3億多打造，聽了皮皮挫」的西門町旗艦遊客中心今天正式開幕，台北市長蔣萬安今天與中正萬華在地立委林昶佐、議員劉耀仁、郭昭巖等人一同出席開幕。蔣萬安今天由貴賓揭開紅布後出場，並且換上旅服中心人員制服，高喊「遊客中心歡迎您。」

蔣萬安致詞表示，他高中就常常來西門町，印象最深的就是每次去萬年大樓都有很多模型、雜誌，西門町還有影城，美食阿忠麵線、老天祿滷味等，是台北市熱門景點，這次遊客中心開幕，希望能迎接國際觀光客，提供更優質服務。

對於原本荒廢許久的漢中街45號，現在重新打造成旗艦遊客中心，蔣提到，許多民眾都有出國經驗，不管是到歐洲、東南亞等，各國政府都提供很多觀光服務，這次的遊客中心不僅提供基本旅遊諮詢，還提供休息閱覽環境、充電服務等，另外自行車族也可在這裡使用維修設備，遊客中心也設置有性別友善廁所、親子友善哺乳室等。

另外，觀光客常有大包小包行李，蔣萬安說，這次開幕的遊客中心也提供旅客行李置放的置物櫃，觀光客不用再提著大大小小行李逛西門町，遊客中心也結合派出所，確保整體環境治安。