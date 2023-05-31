快訊

民進黨信賴危機擴大！吳怡農重批：為選舉熱度 棄同舟夥伴

砸千萬預算只輔導選手當作業員？他呼籲檢討這項政策問題

超驚悚！拖板車載鋼結構 一轉彎插進公車「橫掃玻璃全毀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／柯文哲稱花3億皮皮挫 蔣萬安扮旅服員主持遊客中心開幕

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天與中正萬華在地立委林昶佐、議員劉耀仁、郭昭巖等人一同出席西門町旗艦遊客中心開幕。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天與中正萬華在地立委林昶佐、議員劉耀仁、郭昭巖等人一同出席西門町旗艦遊客中心開幕。記者林麗玉／攝影

曾被前市長柯文哲稱「花3億多打造，聽了皮皮挫」的西門町旗艦遊客中心今天正式開幕，台北市長蔣萬安今天與中正萬華在地立委林昶佐、議員劉耀仁、郭昭巖等人一同出席開幕。蔣萬安今天由貴賓揭開紅布後出場，並且換上旅服中心人員制服，高喊「遊客中心歡迎您。」

蔣萬安致詞表示，他高中就常常來西門町，印象最深的就是每次去萬年大樓都有很多模型、雜誌，西門町還有影城，美食阿忠麵線、老天祿滷味等，是台北市熱門景點，這次遊客中心開幕，希望能迎接國際觀光客，提供更優質服務。

對於原本荒廢許久的漢中街45號，現在重新打造成旗艦遊客中心，蔣提到，許多民眾都有出國經驗，不管是到歐洲、東南亞等，各國政府都提供很多觀光服務，這次的遊客中心不僅提供基本旅遊諮詢，還提供休息閱覽環境、充電服務等，另外自行車族也可在這裡使用維修設備，遊客中心也設置有性別友善廁所、親子友善哺乳室等。

另外，觀光客常有大包小包行李，蔣萬安說，這次開幕的遊客中心也提供旅客行李置放的置物櫃，觀光客不用再提著大大小小行李逛西門町，遊客中心也結合派出所，確保整體環境治安。

西門町 蔣萬安

延伸閱讀

都更人力大缺65人 議員憂蔣萬安「巧婦難為無米之炊」

議員批滿意度墊底 蔣萬安：不滿意會加倍努力

八里污水廠移交會勘 蔣萬安：新北不派人出席不應該

楊鎮浯吳芳銘傳掌北農 蔣萬安：沒接觸過 人事討論中

相關新聞

八里龍米陸橋將拆 龍米路一段6月2至3日夜間封路請改道

龍米路是通往新北八里的重要幹道，路上龍米陸橋因使用率低而規畫拆除，新北工務局表示，將於6月2日至3日每天夜間11時至翌日...

瑞芳部分地區用水成問題 橫越鐵道及山路完成簡水換管

新北瑞芳部分地區的既有簡易自來水系統水管老舊、易漏、易破及供水不穩等問題，且因當地位處偏遠，居民巡檢維護相當危險。新北水...

防大雨復興大曼路段明預防性封閉 今最後通行時間要注意

因應瑪娃颱風來襲，預估今晚至明日，於新北及桃竹山區有顯著降雨，而台7線大曼路段49至50公里處，將辦理預防性封路，今有6...

柯文哲稱花3億皮皮挫 蔣萬安扮旅服員主持遊客中心開幕

曾被前市長柯文哲稱「花3億多打造，聽了皮皮挫」的西門町旗艦遊客中心今天正式開幕，台北市長蔣萬安今天與中正萬華在地立委林昶...

都更人力大缺65人 議員憂蔣萬安「巧婦難為無米之炊」

台北市長蔣萬安上任後喊出「公辦都更7599專案」，但議員許家蓓質疑，北市23處整建住宅需公辦都更，光是在前3位市長任內，...

網美快來打卡！ 北大特區千株繡球花極美盛開

新北市北大特區萬坪公園旁，為提供民眾寬廣休閒空間，與汙水廠協調開闢720坪綠地，經在地里長李培鈺及議員江怡臻爭取增設草花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦